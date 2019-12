Musa de jogador João Palhinha sonha ser cantora

Patrícia Palhares

Quando em outubro passado o jogador do Braga João Palhinha anunciou o namoro com Patrícia Palhares, os antigos colegas do Sporting, apanhados de surpresa, até brincaram com a situação."Já temos cunhada sem que tenha sido apresentada aos manos e aprovada?", questionou Bruno Fernandes. A verdade é que a jovem de 22 anos, estudante de medicina dentária, cantora e atriz nas horas vagas, parece ser a grande inspiração do médio português que, já este ano, depois de marcar ao Brondby para a Liga Europa, tinha dedicado o golo à namorada.Com uma beleza que não deixa dúvidas e um corpo de fazer inveja, Patrícia Palhares já participou em vários programas de talentos com destaque para o Just Duet, da SIC, e embora ainda se cifre por uns modestos 11 mil seguidores no Instagram, começa já a dar nas vistas.A jovem, que tem como sonho virar cantora profissional, esteve ainda recentemente em Guimarães, integrada no elenco do musical infantil ‘O Reino das Neves’. Mas, enquanto isso não acontece, Patrícia vai sendo a musa do jogador do Braga. Palhares e Palhinha é uma sociedade de sucesso.