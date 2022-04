Musa de Pote brilha em catálogo de biquínis

01:30

Vânia Nunes

Bruna Rafaela, namorada do jogador do Sporting Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, tem investido no digital enquanto influenciadora e está a fazer sucesso. A jovem de 23 anos, estudante de Medicina, foi um dos rostos escolhidos para protagonizar a campanha de biquínis de uma marca portuguesa e o resultado final já está disponível.Nas fotografias disponibilizadas, Bruna Rafaela mostra estar completamente à vontade perante as câmaras e as suas curvas tonificadas saltam à vista. A modelo não descura os cuidados com o corpo e é comum partilhar com os seguidores os treinos que faz no ginásio, assim como as suas refeições, nas quais as saladas e os legumes têm destaque.Pedro Gonçalves incentiva ao máximo a companheira a seguir as suas paixões e faz questão de comentar os seus trabalhos. "Estás maravilhosa", escreveu numa das últimas publicações.Bruna estuda na Universidade do Minho, mas sempre que pode viaja até Lisboa.