Musa de Rúben Vinagre do Sporting faz furor em Alvalade

Rúben Vinagre, de 22 anos, é o novo reforço do Sporting e com ele trouxe a sua namorada, Rita Salvador, que se junta ao leque de beldades do clube.A jovem estudante de Marketing tem 23 anos e conquistou o coração do craque desde tenra idade. O casal está junto desde 2013, completando já oito anos de namoro, em que Rita sempre se manteve ao lado do craque no percurso desportivo.