Maryna Halahan

01:30

Anatoliy Trubin, de 22 anos, é o novo reforço da baliza do Benfica, num negócio que está prestes a fechar com o clube ucraniano Shakhtar Donetsk. O clube das águias vai pagar 10 milhões de euros, mais um milhão de eventuais bónus.Nesta transferência também não passou despercebida a beleza da namorada do jogador, Maryna Halahan, de 22 anos.Saiba mais no Correio da Manhã