Musas apoiam craques da Seleção em Budapeste

Degener Tomaz que namora com Bernardo Silva. A jovem partiu do aeroporto de Lisboa para a Hungria onde vai estar na "primeira fila" para apoiar o namorado.



Também April Ivy, que namora com Rúben Dias, viajou esta segunda-feira à noite para estar ao lado do internacional português no arranque luso da competição.



Recorde-se que o jogo entre Hungria e Portugal acontece esta terça-feira, às 17 horas.







. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias e João Félix são alguns dos jogadores que fazem parte dos jogadores escolhidos por Fernando Santos para jogar esta tarde.Orgulhosa do seu mais-que-tudo e de forma a apoiar a seleção,. Esta terça-feira, a atriz mostrou-se a passear pela cidade, horas antes de ir prestar apoio especial a João Félix.