Musas brasileiras já saíram à rua. Veja aqui os seus looks Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Déborah Secco são algumas das beldades que vão desfilar.

Musas brasileiras já saíram à rua. Veja aqui os seus looks

18 fev 2023 • 18:58

O Carnaval está aí à porta e as musas brasileiras já começaram a revelar as suas máscaras para estes dias, até porque muitas delas vão representar escolas de samba.



Percorra a fotogaleria para ver os looks escolhidos para 2023.

Mais sobre