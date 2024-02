Musas brasileiras no sambódromo As temperaturas subiram em Terras de Vera Cruz com as beldades a desfilar.

O clima já é quente nesta altura do ano e as musas que desfilam no conhecido Sambódromo do Rio de Janeiro, no Brasil, com fatos reduzidos, ainda aquecem mais o ambiente. Lexa foi um dos destaques da Marquês de Sapucaí ao desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca. A cantora, de 28 anos, deslumbrou os olhares do público com a fantasia em tons de azul e prata com muito brilho, que evidenciaram as curvas do seu corpo. Também Paolla Oliveira arrasou e transpirou sensualidade com um fato original. A atriz, de 41 anos, disfarçou-se de leopardo, um fato altamente tecnológico: a cabeça tinha um motor que controlava os movimentos e ainda LED nos olhos. Também Deborah Secco não quis ficar atrás e mostrou a excelente forma física em duas fantasias. A atriz, de 44 anos, usou primeiro um ‘look’ inspirado na personagem Tiazinha, um ícone dos anos 90. Momentos depois, desfilou na avenida do samba pelo Salgueiro com uma fantasia em tons de vermelho e castanho.

