Musas Carreira aquecem dias de verão

01:30

Vânia Nunes

A amizade entre Carolina Carvalho e Laura Figueiredo é cada vez mais forte e especial. As musas dos cantores David e Mickael Carreira estão a passar férias com os companheiros no Sul do País e decidiram fazer subir as temperaturas com registos fotográficos verdadeiramente escaldantes.









A atriz e a ex-apresentadora ligaram o chuveiro e protagonizaram um banho de muita sensualidade, que captou atenções nas redes sociais. “E veio alguém salvar a fotografia no duche da piscina [após a tentativa falhada da Carolina]”, assinalou Laura em jeito de brincadeira, referindo-se a David Carreia como o autor da sessão.

Os admiradores das musas do clã Carreira manifestaram-se com comentários muito elogiosos. “Lindas”, “maravilhosas”, “gatonas” ou “belas sereias”, foram as palavras mais repetidas entre os seguidores. A verdade é que a sessão intimista deixou em evidência a cumplicidade de Carolina e Laura, que tem crescido ao longo dos últimos anos.