Musas de craques prestes a ser mães mostram barriga

01:30

Carolina Cunha

Decididos a constituir família e a deixar um legado, são muitos os craques que partilham o sonho da paternidade.É o caso de Nélson Semedo, jogador do Barcelona, e de Haris Seferovic, craque do SLB, que estão prestes a ser pais. Apesar de não ter revelado o sexo do bebé, Amina, companheira do jogador do Benfica, já está nos últimos meses de gestação e assinalou o momento especial com uma produção em lingerie.Também Marlene Alvarenga, namorada do craque do Barcelona, está à espera do primeiro filho em comum, e tem partilhado, de forma sexy, com os fãs, a sua barriga de grávida que tem crescido a olhos vistos.