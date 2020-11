Musas de craques unidas em campanha

01:30

Carolina Cunha

Maria Rodrigues, o novo amor de André Silva do Eintracht Frankfurt, e Inês Degener Tomaz, namorada de Bernardo Silva do Manchester City, estão unidas numa produção em biquíni em que mostram toda a sua beleza e sensualidade.As duas modelos, que já mantinham uma amizade antes do início do namoro com os jogadores, mostram agora que partilham talento e potencial para vingar no mundo da moda. Quem o diz são os fãs e seguidores que não resistem a comentar as publicações desta dupla escaldante.Em biquíni, as musas dos jogadores da seleção nacional exibem, de forma ousada e sensual, as curvas que as ajudaram a conquistar o coração dos dois futebolistas.Certo é que desde que assumiram o namoro com os jogadores têm vindo a ganhar ainda mais destaque nas redes sociais, e nos últimos meses foram protagonistas de várias campanhas em que a beleza é evidente.Amigas há vários anos, Inês e Maria até já viajaram juntas e são muitos os momentos de cumplicidade entre as duas.Apesar de partilharem o talento na moda, as duas amigas vivem o amor de forma diferente. Enquanto Inês tem um namoro assumido com Bernardo Silva, Maria Rodrigues e André Silva optam por manter a discrição. O casal prefere viver a relação de forma mais recatada, longe dos olhares do público.