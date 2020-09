Musas do cinema brilham em Veneza

01:30

Sónia Dias

O Festival Internacional de Cinema de Veneza foi, mais uma vez, palco de um verdadeiro desfile de estrelas, sobretudo na noite de sábado, último dia da 77ª edição do certame.Aos 51 anos, a atriz australiana Cate Blanchett assumiu o papel de presidente do júri, mas a passadeira vermelha foi o seu grande palco. Dos vários modelos que exibiu, e que lhe valeram vários elogios, destacou-se um vestido colorido da casa Armani.Quem também brilhou dentro e fora da passerelle foi a atriz e realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, que conquistou vários galardões no festival com o seu filme de estreia, 'Listen', entre os quais o Leão do Futuro e o Bisato dOro. A cineasta deslumbrou pela simplicidade e beleza do modelo.Já Maya Hawke, filha do ex-casal de atores Uma Thurman e Ethan Hawke, tornou-se no centro das atenções na estreia do filme Mainstream. A atriz, de 22 anos, estava muito sensual com um vestido Versace justo ao corpo.