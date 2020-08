Musas do FC Porto aquecem o verão

01:30

Daniela Ventura

As mulheres dos craques do FC Porto estão a fazer subir a temperatura ainda mais nesta época que só por si já é de calor. A aproveitar as férias dos companheiros para passar o tempo em família, estas musas não se inibem de mostrar toda a sua sensualidade.Alesenka Lesenka, companheira de Zé Luís, soma uma legião de fãs e continua a ‘parar o trânsito’. A bailarina russa não se inibe de mostrar a excelente forma física que lhe vale mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Também a mulher de Mateus Uribe, Cindy Alvarez Garcia, continua sem poupar os seguidores e mostra-se em poses ousadas em Ibiza, Espanha, onde relaxa na companhia do futebolista e dos filhos: Esteban, 10 anos, e Antonia, de quatro.Já Hellen Teles, namorada do lateral Alex Telles, está a aproveitar as paisagens do Algarve, mais precisamente Vilamoura, onde desfrutou de um passeio de barco. Cristiana Gonçalves Pereira, advogada que conquistou Sérgio Oliveira, também rumou ao Sul do País para relaxar, e não abdicou de um passeio a bordo de um iate.