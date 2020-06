Musas do futebol escaldantes no regresso

As principais competições desportivas estão de volta e, com os craques novamente no ativo, as principais musas do futebol nacional não resistem em dar o seu apoio escaldante nas redes sociais. Ao longo dos últimos dias foram várias as companheiras dos principais jogadores portugueses que aqueceram a internet com fotografias sensuais.O calor serviu de pretexto para as beldades nacionais se mostrarem em biquíni na piscina ou a aproveitar o desconfinamento nas praias. Mas houve também quem fizesse disparar os termómetros ao publicar uma fotografia nua na banheira. A mulher do guarda-redes José Sá levou os fãs ao delírio numa fotografia artística na casa de banho, em que se mostrou confiante com as suas formas."Deves sentir-te sempre confiante com aquilo que vestes... ou com o que não vestes", escreveu para demonstrar que não podia gostar mais daquilo que vê ao espelho.No Instagram, a antiga atriz de ‘Morangos com Açúcar’ tem incentivado as mulheres a aceitarem-se como são e a ignorarem os comentários menos felizes que muitas vezes ganham força nas redes sociais."Toda a beleza é exclusiva como um quadro ou uma obra de arte que agradará a uns e desagradará a outros. Lembrem-se que rótulos foram feitos para coisas, não para pessoas e felizes são aqueles que não precisam humilhar para se sentirem de bem com a vida", escreveu Raquel, recebendo dezenas de comentários de apoio.