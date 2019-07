Musas do futebol prometem "incendiar" as bancadas

Luciano Vietto é um dos reforços do Sporting para esta nova temporada. O craque argentino trouxe consigo a namorada, Paloma Hurtado, que já causa furor fora de campo. Espanhola e modelo fotográfico, a bela loura não passa despercebida nas redes sociais com as suas curvas deslumbrantes.Mais a Norte do País, há outra beldade que promete aquecer as bancadas. Desta feita, trata-se de uma morena, e é a musa inspiradora de Zé Luís, uma das caras novas do plantel do FC Porto. O cabo-verdiano só tem olhos para esta russa que não vai deixar ninguém indiferente na Invicta. Lesenka é bailarina, coreógrafa e dona de uma escola de dança em Moscovo.Já na Luz, é Caio Lucas que promete dar que falar, mas não pelo seu talento no relvado. O avançado brasileiro traz consigo a bela Mariana Miyaki Fernandes, que se encontra grávida do primeiro filho do casal.Conhecida por ser temperamental e defender o companheiro com unhas e dentes, a blogger promete deixar a sua marca em Portugal.Também Sérgio Oliveira regressa ao FC Porto acompanhado pela bela Cristiana Gonçalves Pereira, com quem trocou alianças há pouco mais de um mês. Já o dominicano Raul de Tomas, que vem reforçar o Benfica, não traz a namorada, mas a irmã, que se chama Maria e que lhe vai dar muitas dores de cabeça.Destaque ainda para Enzo Zidane, o filho mais velho de Zinedine Zidane e novo reforço do Desportivo das Aves, que tem a seu lado a venezuelana Karen Gonçalves. Também da Venezuela chega Yordan Osorio, que vai jogar pelos dragões e tem Angeles a torcer por ele na bancada.Por fim, o argentino Renzo Saravia (FC Porto) e a sua linda Eva Perez também vão dar que falar, juntamente com Iván Marcano (FC Porto) e a mulher, Irene Carrasco.Luciano Vietto, que vai vestir o número 10 dos leões, é conhecido por colecionar paixões. A sua relação com Paloma Hurtado é recente.Namoram há cerca de um ano e a paixão está para durar. Enzo Zidane e Karen Gonçalves já pensam em casamento e Zinedine aprova a nora.Falou-se muito da vinda do alemão Kevin Trapp para o FC Porto. Caso isso acontecesse, a Invicta passaria a ser o novo lar da modelo brasileira Izabel Goulart. O ‘anjo’ da Victoria’s Secret confessou em entrevista que, quando o namorado perde, os dois fazem "greve de sexo". Mas quando ganha... "ninguém dorme!"