Musas dos craques da bola aquecem outono

01:30

André Filipe Oliveira

A chuva e o frio já chamam o Inverno. Mas isso não é razão para esquecer os quentes dias de sol e de praia. Para isso basta olhar para as recentes fotos partilhados pelas musas dos jogadores de futebol portugueses, ou a jogar em Portugal, que uma vez mais voltam a captar atenções e a ser alvo dos elogios dos seus seguidores.A namorada de João Félix, Margarida Corceiro, deu a conhecer novas imagens de uma produção em biquíni. A atriz revela confiança nas suas curvas e prova porque razão o ex-atleta do Benfica não resistiu aos seus encantos. Georgina Rodríguez, que recebeu o teste negativo à Covid-19, continua a espalhar sensualidade. Infelizmente, Cristiano Ronaldo continua infetado e impedido de estar com namorada. A distância também afeta outro craque. A jogar no Manchester City, Bernardo Silva está afastado da namorada Inês Degener Tomaz, que utilizou o Instagram para recordar o último encontro entre os dois. "Nós", escreveu na legenda das fotos.Já a namorada de Álex Grimaldo, do Benfica, Ana Fuster Garcia, esbanjou sensualidade nos primeiros dias de Outono, tal como Daniela Martins, a musa de Nani, e Maria Rodrigues, a predileta do jogador André Silva.