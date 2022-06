Musas dos craques deslumbram nas férias

Casais namoram antes do arranque da época desportiva.

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez está a desfrutar dos últimos dias de férias ao lado de Cristiano Ronaldo e da família e ontem fez furor ao partilhar novas fotografias em alto-mar no iate de luxo que têm. A modelo espanhola tirou uma selfie depois de ter dado um mergulho e a sua beleza ao natural foi elogiada pelos seguidores.Bruna Rafaela e o sportinguista Pedro Gonçalves estão agora em Vilamoura, no Algarve, depois de terem passado uns dias românticos nas Seychelles. A estudante de Medicina e o craque estão em verdadeiro clima de romance e têm-se fotografado mutuamente. Numa das últimas imagens que divulgou, a também modelo surge de costas, em topless, provando porque é cada vez mais requisitada para trabalhar em moda.Pelo Sul do País também está o companheiro de equipa de Pedro Gonçalves, Ricardo Esgaio. Enquanto o jogador é mais discreto nas partilhas, a mulher, Mara Alexandra, não prescinde de ir fazendo um pequeno diário das férias. Nas fotos em biquíni mostra que já recuperou a forma depois de ter sido mãe há dois meses.Daniela Machado, companheira de João Cancelo, tem-se mostrado sensual nas Maldivas, enquanto Raquel Jacob, musa de José Sá, deslumbrou em Menorca, Espanha.