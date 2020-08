Musas dos craques do futebol arrasam em biquíni

Enquanto os companheiros dão provas dentro das quatro linhas, elas têm feito furor nas redes sociais com corpos tonificados e esculturais, que muitas vezes lhes rendem contratos com marcas.É o caso da namorada de Bernardo Silva, Inês Tomaz, que empresta, mais uma vez, a imagem a uma coleção de biquínis.A jovem, com quem o craque do Manchester City namora há seis meses, viajou até às Caraíbas para fotografar e o resultado tem sido elogiado.O mesmo acontece com a namorada de André Silva, Sara Rodrigues, que também é contratada para divulgar produtos entre os seus seguidores.Cindy Álvarez Garcia, companheira de Uribe, do FC Porto, tem a sua própria marca de roupa e faz questão de ser a modelo, divulgando as imagens no Instagram.Já a mulher de Haris Seferovic, Amina, tem aproveitado o bem tempo de Portugal para desfrutar da piscina.A companheira de Grimaldo, Ana Fuster, também se mostra rendida ao País e regista os melhores momentos do verão em fotos. Assim como Andreia Nunes, ‘ex’ de Ivan Cavaleiro.