Musas dos craques do futebol seduzem nas férias

Este ano, as férias dos jogadores são mais curtas do que o habitual, mas as musas dos craques há muito que já estão a banhos, a exibir a sensualidade nas piscinas, iates de luxo ou nas praias nacionais.









Portugal é o destino de descanso de quase todos os futebolistas, mas são elas quem mais tem dado nas vistas com fotografias em que a beleza e sensualidade estão em grande evidência.

Maria de Barros, companheira do benfiquista Pizzi, exibiu a sua excelente forma física na Comporta. Mãe de dois filhos, mostra que já recuperou as curvas e que não podia estar mais feliz.





A companheira de Rui Patrício, Vera Ribeiro, também fez subir as temperaturas com fotos divulgadas em Troia.





Andreia Filipa Nunes já terminou a relação com o futebolista Ivan Cavaleiro, mas o seu nome continua a vir à baila sempre que o assunto são as beldades do futebol. É que a modelo não deixa ninguém indiferente com as suas curvas...