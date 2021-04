Musas portuguesas do Manchester City celebram vitória

01:30

Vânia Nunes

Os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo conquistaram a Taça da Liga Inglesa pelo Manchester City, ao vencerem o Tottenham (1-0), no domingo, e contaram com apoios de peso. As namoradas vibraram com o jogo e mostraram-se eufóricas com o resultado final.Inês Degener Tomaz, a musa de Bernardo Silva, e Daniela Machado, companheira de João Cancelo, marcaram presença nas bancadas de Wembley, Londres, onde decorreu a final, e foram partilhando alguns momentos nas redes sociais. "Campeões", gritaram no final.Já a cantora April Ivy não marcou presença no estádio, mas mostrou na mesma o seu apoio incondicional ao amado, Rúben Dias. A artista assistiu à partida pela televisão, e as amigas também lhe mostraram o ambiente que se vivia no estádio, onde puderam estar oito mil pessoas, através de videochamada. No final, já no balneário, o craque ligou-lhe com vídeo, como ambos divulgaram no Instagram.Os futebolistas portugueses têm mostrado ter uma boa relação dentro e fora de campo, mas também as companheiras se tornaram inseparáveis em Inglaterra. Enquanto os namorados cumprem os compromissos profissionais, estas juntam-se e apoiam-se mutuamente.