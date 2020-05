Musas portuguesas fazem explodir temperaturas com fotos em biquíni

Com o bom tempo a chegar, as famosas não resistem a vestir o biquíni e a exibir toda a ousadia e sensualidade... Os suspiros são inevitáveis.

Seja na praia, ou em ambientes mais reservados, muitas caras conhecidas aquecem as redes sociais com fotografias repletas de ousadia e sensualidade.Biquínis reduzidos e as curvas sedutoras são os trunfos das nossas famosas, que se mostram cada vez mais atrevidas.Na internet, os fãs agradecem e deliram com os corpos tonificados.