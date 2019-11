Musas que inspiram o Flamengo

A uruguaia Camila Bastiani é a mulher do jogador do Flamengo Arrascaeta

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sónia Dias

A festa continua no Brasil, com o Flamengo a ganhar a final da Taça Libertadores no Peru, frente ao River Plate, e a confirmar a conquista do Brasileirão. Contudo, a equipa de Jorge Jesus nunca teria conseguido esta proeza sem o apoio das respetivas companheiras. Muitas delas fizeram questão de acompanhar a final em Lima e festejar a vitória com os maridos. A festa continuou no Rio de Janeiro, onde estas beldades são bem conhecidas graças às fotos que partilham nas redes sociais e que provam porque não falta inspiração aos flamenguistas.A uruguaia Camila Bastiani faz as delícias dos seguidores. Ela e Arrascaeta estão juntos desde 2013 e são pais de um menino. Já Bruninha Cunha não larga Diego, com quem tem dois filhos, enquanto Nina Aché e Rodinei formam um dos casais preferidos dos adeptos do Flamengo.Hanna Menegate, mulher de Vitinho, também fez questão de assistir à final, onde se juntou a Jessica Villalba (Piris da Motta), Marília Nery, que está casada com Everton Ribeiro, e ainda Gisellen Ramalho, a mulher de Bruno Henrique. Sem esquecer ainda a espanhola Verónica Chacón, musa de Pablo Marí.n