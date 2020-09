Música popular vive o seu pior ano de sempre

Se o verão é, por excelência, o período em que os artistas da música popular mais trabalham, este é um ano para esquecer devido à pandemia. Todas as agendas, sem exceção, foram canceladas, de Quim Barreiros a Ágata, de Nel Monteiro a José Malhoa.Ninguém escapou. Sem festas populares, queimas das fitas, bailaricos ou romarias, os rendimentos caíram para quase zero, atingindo os artistas, mas também as suas equipas técnicas. No começo de abril, por exemplo, bem no início da pandemia e duas semanas depois de ter sido declarado o estado de emergência em Portugal, já Quim Barreiros tinha cancelado mais de 70 espetáculos por todo o País, com todos os prejuízos inerentes.