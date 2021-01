Música torna-se o refúgio de Mickael Carreira na dor

18:13

Mickael Carreira tem-se sentido perdido após o trágico acidente da irmã, no entanto, mais recentemente, tem feito de tudo para tentar recuperar algumas rotinas. Com os espetáculos cancelados e adiados, o músico de 34 anos procurou algum conforto no estúdio, ao lado do irmão, David.", escreveu na legenda de uma imagem em que surge a cantar. Mickael aproveitou também a oportunidade para agradecer as mensagens de carinho que tem recebido. "."Tony Carreira, por seu lado, tem-se mantido resguardado e a fazer o luto em casa. Cancelou as atuações online que tinha para breve e manteve apenas um concerto no Olympia, em Paris, no dia 10 de abril, embora não seja certo que cumpra a data.