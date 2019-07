Nadador-salvador de Albufeira: “Pediram para fazer massagem a noiva”

– Pedidos não foram muitos. Uma vez pediram-me para fazer uma massagem numa noiva. Uma massagem para lhe colocar o protetor solar pelo corpo todo. Ela estava a fazer a despedida de solteira.– Lembro-me de uma vez que passou por aqui pela praia um homem, como se estivesse em topless, só com uma ‘fisga’ vestida, a andar como se nada fosse. Foi um bocado estranho.– Não, não. Proposta irrecusável, não. Isso nunca me fizeram nenhuma. Nada.– Felizmente, momento de risco mesmo penso que nunca vivi nenhum, mas uma vez um banhista, que estava a nadar, foi arrastado pela corrente e tivemos de o ir buscar. Conseguimos ajudá-lo e correu tudo bem.– As pessoas devem frequentar esta praia porque tem bons nadadores salvadores, somos uma boa equipa. Temos condições muitos boas para receber todos os banhistas que cá venham.Tiago Tinoco tem 19 anos e é nadador-salvador em Albufeira, onde nasceu. Desde miúdo que gostava de ser nadador-salvador e agora, apesar de ainda estudar, aproveita as férias de verão para fazer aquilo que mais gosta.