Nadador-salvador de Carrazeda de Ansiães: "Pedem-me para pôr protetor nas costas"

- Recebi uma mensagem de uma francesa com pedidos eróticos: dizia que gostava de estar comigo antes de morrer. Quem traduziu a mensagem acabou por ser a minha namorada.- Um senhor chegou à minha beira, numa manhã de verão, e perguntou-me a que horas é que aquecíamos a água. Eu acho que respondi que tínhamos o cilindro avariado.- Tive uma pessoa que uma vez me pediu para ser o seu salvador pessoal. E muita gente pede para eu lhe colocar o óleo ou protetor solar nas costas.- Uma trovoada repentina sobre a piscina. Havia pessoas na água e os raios estavam a incidir muito perto da zona, algo que motivou uma precaução redobrada de vigilância.- Temos uma forte coesão profissional e fazemos muita prevenção, principalmente com crianças. O espaço é fantástico, limpo, relva bem tratada, água muito bem tratada e infraestruturas que proporcionam bons momentos de diversão.Octávio Rodrigues mora em Vilarinho das Azenhas, no concelho de Vila Flor, mas é em Carrazeda de Ansiães que trabalha: de inverno nas piscinas cobertas e de verão nas exteriores. Gosta de praticar desporto ao ar livre.