Nadador-salvador de Espinho: “Banhistas pedem para tirar fotos com boia por causa da ‘Marés Vivas’”

- Há banhistas que nos pedem para tirar fotos com o nosso material de salvamento. Em especial gostam de tirar com a boia porque lhes recorda a série ‘Marés Vivas’.– Foi num dia em que estava bandeira vermelha. Uma senhora, já com alguma idade, sentou-se perto da linha de água, de forma a só molhar os pés. De repente, uma onda enorme rebentou mesmo ao pé dela e projetou a senhora como se fosse um boneco. Nunca tinha visto e nunca mais voltei a ver algo parecido.– (Risos) Não, nunca tive qualquer proposta irrecusável enquanto nadador-salvador.– Fiz um salvamento arriscado, há cerca de 20 anos, na praia da Baía, já fora do esporão, por causa da corrente e da agitação. O homem era presidente da Federação de Canoagem e foi fora da época balnear.– As praias vigiadas de Espinho são seguras. Há mais de 30 anos que não acontece uma morte por afogamento durante a época balnear.Paulo Sil tem 47 anos e é nadador-salvador em Espinho. Nasceu em Cabo Verde mas veio para Portugal com apenas nove meses. Escolheu esta profissão porque, diz, adora "ajudar as pessoas, a praia e o mar".