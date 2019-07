Nadador-salvador de Oeiras: “Pedem para tirar fotos com os meios de salvamento"

– Assim de repente não me ocorre nenhum em especial, mas já aconteceram alguns pedidos engraçados. Por vezes há raparigas que nos pedem para fazer o curativo em feridas feitas há uma semana, também já aconteceu uma ou outra senhora com mais idade a pedir para lhe passar o protetor solar no corpo, e uma pessoa lá dá o jeito.– Às vezes pedem-nos para tirar fotos bastante sedutoras com os meios de salvamento.– Não. Não estou a ver nenhuma proposta que seja irrecusável.– Tenho a sorte de esta ser uma praia tranquila, há poucas ocorrências. No entanto, já tive duas crianças que entraram em pré-afogamento na linha de água. Foi das situações mais complicadas.– Já estou nesta praia há 7 anos e a principal razão é porque esta é uma praia bastante tranquila e com bom ambiente. As pessoas conseguem ter espaço para estar à vontade na toalha.Miguel dias, de 28 anos, é estudante de Educação Física e Desporto e reside em Penafiel. Fez o curso de nadador-salvador há 7 anos. Desde então, passa os verões na praia de Sto. Amaro de Oeiras . "É uma coisa que me cativa".