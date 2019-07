Nadador-salvador de Portimão: "Esta é uma praia muito segura"

– Uma vez um homem veio pedir-me para retirar da praia outro indivíduo que usava uma tanga muito reveladora. Disse--lhe que tinha mais que fazer....– Vejo muitas vezes pessoas a enterrar beatas na areia, como se fossem nascer na praia, e também os plásticos que voam e ninguém liga.– Não, ainda nunca me fizeram um proposta irrecusável, mas, se for boa, eu estou solteiro! A praia também é para nos divertirmos.– Numa tive aqui uma situação complicada. O mar é calmo. Só quando a ondulação é forte, de Sueste, é necessário cuidado. O mais perigoso é quando o vento arranca os chapéus de sol. Já vi um bater perto do rosto de um banhista.– É uma praia com pouca corrente e por isso com poucos riscos, além de ter uma faixa de areia muito grande para passear. Oferece muita segurança, pois tem muitos nadadores- -salvadores e apoios balneares que são de excelência.Jorge Pinto, de 54 anos, é do Rio de Janeiro, Brasil, e está em Portugal há 33 anos. Vive em Portimão . Chegou a ser empresário da restauração, mas agora é nadador-salvador "por amor à profissão e necessidade financeira".