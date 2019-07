Nadador Salvador na Covilhã: “Sou muito solicitado para tirar selfies”

– Na verdade, nunca me pediram nada de muito estranho. Mas quase todos os dias há alguém que quer tirar fotografias com o material de salvamento.– Foi no ano passado. Do nada, uma senhora que estava a passar o dia nas piscinas começou a tirar fotografias a outros banhistas. As pessoas incomodaram-se, confrontaram-na e foi necessário chamar as autoridades. Ainda hoje não sabemos por que razão a senhora se comportou daquela maneira.– Infelizmente não (risos). Mas sou muito solicitado para tirar selfies com banhistas e já me pediram várias vezes o número de telefone.– Curiosamente a situação mais tensa a que assisti foi fora de água: um garoto entrou em convulsões de forma inexplicável e só ao fim de algum tempo se percebeu que o menino se tinha engasgado com uma batata frita. Mas conseguimos resolver a situação e a história acabou bem.– É uma piscina-praia com ondas artificiais, que só por si atrai muita gente. Tem uma vista magnífica para a Serra e sobre a Cova da Beira e umas instalações muito boas, com bastante sombra, relva bem tratada, bom atendimento e, como é óbvio, segurança excelente.Roger Vicente, 37 anos, é nadador-salvador profissional. Há quatro anos que alterna os invernos nas piscinas cobertas da Covilhã com os verões na piscina-praia. "Vocação resulta do gosto pelo desporto e pela água".