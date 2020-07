Nádia Lopes: "Gosto dos momentos ao ar livre"

– Aproveitar os belos recantos que o nosso país tem, sejam no campo ou na praia, com todo o cuidado necessário.





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?







– Chocolate sem dúvida, com morangos ainda melhor.

- Confesso: no verão não resisto a um bom…



– Passeio na praia e depois um churrasco em casa.





- Praia no início da manhã ou ao final de tarde?



– O dia inteiro! No entanto, agora com as crianças tem de ser ao fim da tarde.





- A que petisco não resiste?



– Amêijoas.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…



– Ficar dentro de casa, gosto de aproveitar os momentos ao ar livre com a família e os meus cães .





- Fato de banho, triquíni, biquíni, topless ou nada?



– Biquíni. Mas há fatos de banho cada vez mais giros.





- Maquilhagem na praia faz sentido?



– Eu não sou de me maquilhar, apenas não dispenso um lápis nos olhos. No entanto, se for para a mulher se sentir melhor, que seja algo natural.





- Tem algum ‘spot’ secreto nas férias?



– Adoro ir até Montargil.





- Nunca percebi aquelas pessoas que no verão…

– Reclamam do calor. Basta contrariar um pouco com roupas mais frescas, indo à água ou estando à sombra.







- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?



– Todos aqueles que continuam a agir como se nada se estivesse a passar.



perfil



Nádia Lopes tem 32 anos e é modelo. Este ano ia casar com o empresário Ricardo Homem de Sá, com quem tem uma filha, Leonor, de sete meses, no entanto, o enlace foi adiado para o próximo verão devido à pandemia. É ainda mãe de Matilde, de quatro anos.