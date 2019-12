Namorada brilha ao lado de João Félix em Turim

A noite de ontem foi de festa para João Félix. O craque português foi distinguido numa cerimónia em Turim pelo jornal desportivo italiano ‘Tuttosport’ com o prémio Golden Boy, que o reconhece como o melhor jogador com menos de 21 anos nos relvados europeus.Na plateia estava Margarida Corceiro, namorada do futebolista, que se mostra cada vez mais integrada no mundo do futebol e faz questão de apoiar o namorado.Com uma relação cada vez mais sólida, esta foi a primeira vez que o jovem casal surgiu num evento público e posou para as centenas de fotógrafos que registaram o momento de grande felicidade para o craque, que conquistou um prémio de grande prestígio.Vestida a rigor, a atriz, de 17 anos, brilhou ao lado de Félix e conquistou também largos elogios.Além de Margarida, Félix contou ainda com a presença da família e do agente Jorge Mendes, também distinguido na gala.