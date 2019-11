Namorada ‘corta’ com Ângelo Rodrigues

01:30

Rute Lourenço

Ângelo Rodrigues está cada vez mais isolado, enquanto prossegue o processo de reabilitação da perna afetada, após complicações decorrentes de uma injeção de testosterona.A namorada, Carolina Fernandes, que o acompanhou durante os dois meses de internamento e era visita assídua no hospital, decidiu ‘cortar’ com o ator, de 32 anos, e nunca mais foi vista a seu lado.Quando Ângelo teve alta hospitalar, a personal trainer viajou para Cuba e agora que já regressou continua de costas voltadas com o ator. Além de nunca mais ter procurado Ângelo, Carolina fez ainda questão de deixar de o seguir nas redes sociais, o que está a gerar polémica.Entretanto, também Margarida Aranha, que estava próxima de Ângelo antes do internamento e terá levado o ator ao hospital quando este começou a ter os primeiros sintomas de infeção, nunca mais foi vista a seu lado. Sem namorada, é na mãe que a estrela da SIC se tem apoiado para superar a fase complicada que está a viver.