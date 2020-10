Namorada de André Filipe pressionada a terminar relação

01:30

Margarida, a namorada de André Filipe, o concorrente do ‘Big Brother’ que foi expulso da casa e internado com um surto psicótico, estará a ser pressionada para colocar um ponto final na relação, diz a revista ‘Maria’.Tudo porque a família da jovem não terá gostado de determinadas situações decorridas no programa. "Ela é uma grande mulher. Muitos amigos picavam-na por causa dele estar sempre na conversa com a Zena e ela sempre mostrou gostar da Zena, aliás, diz que ela parece ser um doce", disse uma fonte àquela revista.André Filipe e Margarida estão juntos há cerca de dois anos, e a jovem já disse não compreender o que aconteceu no programa.Recorde-se que o ex-concorrente continua internado no Hospital do Barreiro.