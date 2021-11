Namorada de André Silva brilha em nova produção

01:30

Carolina Cunha

Morena e sedutora, Maria Rodrigues dá cada vez mais cartas no mundo da moda. A namorada do internacional português André Silva tem sido requisitada para várias produções e deu que falar numa nova campanha em que deixa evidente os seus atributos.Com a sua beleza e elegância em grande destaque, a manequim surge em biquíni e levou à loucura os milhares de seguidores que acompanham a sua página de Instagram, onde foram divulgadas as imagens.Quanto ao namoro com o craque, que alinha pelo RB Leipzig, na Alemanha, prefere manter uma postura discreta, longe de mediatismos. São raras as demonstrações públicas de afeto, porém, a jovem é presença assídua na Alemanha para acompanhar o futebolista.O relacionamento dura há cerca de dois anos.