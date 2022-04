Namorada de André Silva soma campanhas como modelo

Maria tem 1,72 m e as medidas 86-66-91

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Discreta no que toca às publicações que faz na sua conta de Instagram, Maria Rodrigues, namorada do internacional português André Silva (26 anos), abre exceções para partilhar com quem a segue os novos trabalhos que protagoniza como modelo. Esta semana divulgou através das ‘histórias’ do Instagram algumas imagens da campanha para uma marca de biquínis nacional e as suas curvas saltam à vista.Com 1,72 metros e as medidas 86-66-91, Maria tem feito cada vez mais sucesso enquanto manequim e os trabalhos multiplicam-se. O mesmo tem acontecido com os seguidores do Instagram, que já são 132 mil.No plano pessoal, a jovem vive dias felizes ao lado do futebolista e tem dividido os dias entre Portugal e a Alemanha, onde André Silva joga ao serviço do RB Leipzig. O romance dura há dois anos e foi assumido no verão passado.