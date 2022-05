Namorada de Andy Carroll mantém o casamento após polémica Jogador foi 'apanhado' em foto na cama com loira, antes do casamento. Noiva chamou-lhe "idiota".

Foto: Direitos Reservados

01:30

A namorada do jogador britânico Andy Carroll já reagiu à suposta traição. Billi chamou-lhe "idiota" mas, à semelhança dos amigos mais próximos do futebolista, acha que ele foi vítima de "uma armadilha" e manteve o casamento.



Andy Carroll, antigo internacional inglês, de 33 anos, que agora veste as cores do West Bromwich Albion, foi fotografado na cama com uma loura 15 dias antes do seu casamento com Billi Mucklow, mãe de três dos seus cinco filhos. Após o escândalo, alguns questionaram se o casamento iria para a frente, mas o jogador garantiu que "não houve sexo" e que simplesmente adormeceu ao lado da "amiga".

