Namorada de Ângelo Rodrigues de férias em período crítico

01:30

Carolina Cunha

O namoro de Ângelo Rodrigues e Carolina Fernandes já viveu melhores dias. A relação não terá resistido à fase conturbada da recuperação do ator, depois de ter sido submetido a diversas operações na sequência de uma infeção na perna esquerda.Se no início do internamento a jovem acompanhou o processo e foi presença assídua no hospital, depois de o artista ter recebido alta hospitalar, Carolina não voltou a visitá-lo. Atualmente de férias em Cuba, na companhia de uma amiga, a jovem surge desprovida de qualquer preocupação e mostra-se cada vez mais afastado de Ângelo Rodrigues, que continua empenhado na sua recuperação entre sessões diárias de fisioterapia.Decidido a retomar as suas rotinas, o ator está a preparar o regresso à televisão com a gravação de um documentário no qual pretende mostrar aos telespectadores o seu processo de recuperação. Daniel Oliveira, diretor -geral da SIC, tem acompanhado o documentário com a equipa do ‘Alta Definição’.