Namorada de Bernardo Silva faz furor entre os adeptos ingleses

01:30

Carolina Cunha

O namoro de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz dura há mais de um ano e a modelo já não passa despercebida na imprensa internacional. A namorada do craque do Manchester City dá que falar pela sua beleza e sensualidade e foi notícia no jornal ‘The Sun’, que considera a jovem uma "modelo deslumbrante".Em Inglaterra, os adeptos já não resistem aos seus encantos e destacam a relação do jogador com a portuguesa, que dá cartas no mundo da moda. Para o confirmar, nas redes sociais Inês tem conquistado um crescimento exponencial de fãs e já tem cerca de 55 mil seguidores, que apoiam o namoro com Bernardo Silva e deixam rasgados elogios ao casal.De resto, a relação entre Inês e Bernardo está cada vez mais sólida e, apesar das medidas impostas pela pandemia da Covid-19, o casal tem conseguido gerir bem a relação à distância.