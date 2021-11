Namorada de Bezos ‘babada’ por DiCaprio Momento insólito tornou-se viral nas redes sociais.

Lauren Sanchez e Bezos

06:00

A reação da namorada de Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do Mundo, ao conhecer o ator Leonardo DiCaprio na gala Art + Film 2021, em Los Angeles (EUA), tornou-se viral na internet e está a correr o Mundo.



No vídeo, Lauren Sanchez, atriz e apresentadora, surge visivelmente encantada com o artista, enquanto o fundador da Amazon parece estar um pouco desconcertado. A situação tomou tais proporções que o próprio Bezos já reagiu, divulgando uma foto na qual aparece com um placard a dizer: ‘Perigo! Penhasco íngreme’. “Leo, vem cá, quero te mostrar uma coisa...”, escreveu o bilionário.

