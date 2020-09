Namorada de Brad Pitt arrasa em biquíni

O novo amor de Brad Pitt tem feito correr muita tinta na imprensa internacional. Além da diferença de idades de quase 30 anos entre o casal, Nicole Poturalski tem dado que falar com a sua beleza e sensualidade.Desde que foi revelado o romance com o galã de Hollywood a sua popularidade disparou e já conta com mais de 224 mil seguidores na conta pessoal de Instagram, em que faz questão de publicar fotografias repletas de ousadia e sensualidade.

Com biquínis reduzidos que evidenciam a silhueta tonificada, a modelo alemã mostra os atributos que conquistaram o ator. Recorde-se que a relação teve início há nove meses e Nicole mantém um casamento aberto com outro homem.