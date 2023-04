Namorada de CR7 banida de canal espanhol Ameaça de processo judicial levou estação a eliminar o nome da modelo espanhola da antena.

Georgina Rodriguez

Foto: El Hormiguero

01:30

O canal de televisão espanhol Telecinco não voltará a mencionar o nome de Georgina Rodríguez em antena. A decisão surge depois da estação ter feito revelações sobre o passado da modelo espanhola e os advogados da namorada de Cristiano Ronaldo terem ameaçado com um processo judicial.



A revelação do ambiente de crispação entre o canal espanhol e Gio foi feita por Adriano Silva Martins no programa ‘Noite das Estrelas’ (CMTV). "Houve uma circular na passada sexta-feira na estação que disse: a partir de hoje, nesta estação, não se fala de Georgina", revelou o comentador. O boicote a Georgina Rodríguez por parte do canal surge numa altura em que é apontada um crise na relação entre a modelo e CR7.

Mais sobre