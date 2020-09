Namorada de Cristiano Ronaldo brinca com os filhos e os ‘netos’

01:30

Daniela Ventura

A namorada de Cristiano Ronaldo continua a fazer as delícias dos milhões de fãs ao partilhar os momentos em família. Georgina Rodríguez mostrou agora um serão bem passado entre brincadeiras e mimos com os filhos, Eva e Mateo, de dois anos, e Alana Martina, que também já completou duas primaveras.Numa das imagens divulgadas pela modelo espanhola nas redes sociais, os gémeos surgem a maquilhá-la, assim como a descansar deitados no seu colo, ou a confecionarem bolachas caseiras feitas "com amor", como Georgina refere. "Tive de dividir a cadeira com os meus netos", escreveu Gio, divertida, sobre alguns dos muitos bonecos que animam as brincadeiras das crianças.Depois de ter marcado presença no Festival de Cinema de Veneza, há uma semana, onde captou todas as atenções mesmo sem fazer acompanhar pelo internacional português, que se encontrava em estágio pela seleção nacional, Georgina volta ao papel de mãe babada que continua a destacar-se na vida em comum com o craque da Juventus.Apesar dos mais-que-tudo do craque ficarem quase sempre aos cuidados da companheira, Cristiano Ronaldo também não abdica de desfrutar de momentos com os filhos sempre que pode. "Tempo em família é o melhor", escreveu nas redes sociais.