Namorada de Cristiano Ronaldo chora morte da avó

01:30

Georgina Rodríguez está de luto. A avó materna da namorada de Cristiano Ronaldo morreu esta sexta-feira vítima de insuficiência cardíaca. Juana Escarabal perdeu a vida aos 80 anos, depois de dois dias internada no Hospital Rafael Méndez de Lorca, em Múrcia.Em 2018, Juana revelou à televisão espanhola que, apesar de a neta namorar um dos desportistas mais bem pagos do Mundo, vivia na miséria e cheia de dívidas, que praticamente não mantinha contacto com Georgina e que nunca tinha visto a bisneta, Alana Martina.As cerimónias fúnebres decorrem hoje e amanhã em Águilas, terra natal de Juana, mas ainda não se sabe se Gio marcará presença.