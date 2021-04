Namorada de Cristiano Ronaldo compra moradia para a mãe

Georgina Rodríguez já assumiu que se sente uma privilegiada com a sua situação económica, por isso, não olha a meios para apoiar a família.Recentemente, a espanhola adquiriu uma moradia em Girona, Espanha, para a mãe, Ana María Hernández, que preferiu sempre resguardar do mediatismo. De acordo com a revista ‘Vanitatis’, trata-se de um imóvel sem grandes luxos, com um só piso, de 98 metros quadrados e espaço exterior.No entanto, a namorada de CR7 fez questão de remodelá-lo de forma a torná-lo o mais confortável possível para a mãe. Gio fez ainda outro investimento, na mesma zona, no entanto, as obras estão atrasadas devido à pandemia.A namorada de CR7 faz viagens constantes a Espanha para estar com Ana María e também com a irmã, Ivana, de quem é muito próxima.Georgina Rodríguez apresentou recentemente o novo membro da família. "Antonia, ‘La Toñi’ para os amigos", escreveu na legenda de um conjunto de fotografia da cadela, da raça chinese crested, a brincar num parque em Madrid.Dolores Aveiro desfrutou do Domingo de Páscoa com o companheiro José Andrade, a filha Elma e a neta Eleonor, na nova propriedade da família numa zona privilegiada da Madeira. A revelação da nova aquisição foi feita pela mãe de Cristiano Ronaldo em conversa com Maria Botelho Moniz. "Às vezes, vou para a Ponta do Sol, que eu comprei uma casa lá e vou para lá ao fim de semana."Ao longo dos últimos meses, Elma Aveiro foi dando a conhecer, nas redes sociais, a evolução das obras da moradia, com vista para o Atlântico, que está pronta a habitar.Katia Aveiro festejou a Páscoa em Gramado, no Brasil, com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e a filha de ambos, Valentina, de quase dois anos. Distante da família, a empresária agradeceu aqueles que ama. "Estar aqui é uma bênção. Poder acordar todos os dias com saúde e luz. Poder amar e ser amada é felicidade. E eu agradeço em especial à minha família que se manteve ao meu lado e me ama como eu sou."