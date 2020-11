Namorada de Cristiano Ronaldo distribui presentes a crianças carenciadas

À semelhança de muitos outros famosos que aproveitam a sua exposição mediática para apoiar causas solidárias, Georgina Rodríguez, de 26 anos, está disposta a ajudar quem mais precisa. A namorada de Cristiano Ronaldo visitou, na passada sexta-feira, a associação espanhola Nuevo Futuro, na cidade de Madrid, para distribuir presentes às crianças mais desfavorecidas.





A modelo foi vista na sede da organização, acabada de chegar de Turim, em Itália, onde vive com a família. Sem nunca tirar a máscara, Georgina entregou centenas de presentes às crianças da instituição, entre eles jogos de mesa, peluches, bonecos e alguns perfumes. Durante a tarde, foram 18 as crianças que receberam as prendas, em representação das restantes.