Namorada de Cristiano Ronaldo exibe luxos

Georgina Rodriguez publica foto com acessórios de milhares de euros.

Georgina Rodríguez é uma apaixonada por malas e acessórios de luxo. Desde que começou a namorar com Cristiano Ronaldo passou a ter uma verdadeira coleção de relógios e joias, que agora mostra frequentemente aos fãs através das redes sociais.Esta quinta-feira, numa foto, a modelo espanhola, de 26 anos, voltou a exibir alguns dos seus acessórios preferidos, que valem dezenas de milhares de euros. No dedo, mostrou um dos seus anéis de eleição: não o solitário oferecido por CR7, e que custa 750 mil euros, mas um modelo Etincelle, da Cartier, avaliado em mais de 10 mil euros.No pulso, tinha um relógio Patek Philippe, cravejado a pequenos diamantes, no valor de 50 mil euros. Já a mala é da luxuosa marca francesa Hermès e pode ser comprada por 14 mil euros.