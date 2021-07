Namorada de Dalot faz furor em Ibiza

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Depois de as férias no Dubai terem sido interrompidas pela chamada à última hora de Fernando Santos para render João Cancelo no Euro 2020, após o teste positivo à Covid-19 do colega, Diogo Dalot voltou a apanhar um avião para finalmente desfrutar do merecido descanso.









E tem sido a namorada, Cláudia Pinto Lopes, a mostrar alguns momentos da viagem, desta vez por Ibiza, Espanha. E uma das imagens partilhadas que captou atenções foi precisamente uma em que a jovem surge com um sensual biquíni preto, a bordo de um iate. “Feliz”, escreveu na legenda. Nas histórias do Instagram tem mostrado os locais por onde têm passado, entre eles o famoso restaurante Lío, frequentado por estrelas internacionais.

O craque também tem estado atento às redes sociais e aos comentários dos seguidores. “Pelo sim, pelo não, mantém o telemóvel com som”, escreveu-lhe o humorista Luís Franco Bastos. Dalot respondeu: “Estou pronto para tudo.”