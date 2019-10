Namorada de David Carreira sensual e atrevida em produção de lingerie

Aos 24 anos, Carolina Carvalho deu o salto para a ribalta e é requisitada por prestigiadas marcas.Recentemente, a namorada de David Carreira foi a escolhida para ser embaixadora mundial de uma campanha de lingerie e revela-se muito sensual no resultado final da produção, em que surge com um conjunto preto.Nas redes sociais, a jovem atriz partilhou algumas imagens da campanha que mereceram a atenção dos fãs e seguidores, que não ficaram indiferentes às suas curvas invejáveis, aliadas com a transparência da lingerie.Recorde-se que, além de se dedicar à moda, Carolina continua a dar que falar no mundo da representação e estreou-se recentemente no teatro com a peça ‘A Doença da Juventude’.David Carreira tem sido o seu principal apoio na carreira e o casal mostra viver uma relação cada vez mais sólida.