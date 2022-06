Namorada de David Neres vai encantar em Lisboa

Modelo alemã Kira Winona está preparada para recomeçar em Portugal com reforço do Benfica.

Vânia Nunes

Recém-chegado a Portugal para reforçar a equipa do Benfica, o jogador brasileiro David Neres, de 25 anos, conta com o apoio incondicional da companheira, a modelo e personal trainer alemã Kira Winona.Juntos desde 2018, quando o futebolista integrava a equipa do Ajax, mostram-se inseparáveis e estão preparados para recomeçar a vida em Lisboa. O casal tem uma filha em comum, Hope, de um ano e meio.Licenciada em Educação Física, Kira Winona começou a chamar a atenção das marcas há cerca de quatro anos, depois de ter partilhado no Instagram fotos suas para uma marca de roupa desportiva. O trabalho passou a ser a sua prioridade. Até conhecer Neres."Eu não esperava ter namorado. Só pensava na minha carreira, ser independente, sem homens na minha vida. Até que o encontrei. Ele é o meu primeiro amor", revelou.