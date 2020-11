Namorada de Diogo Piçarra burlada por mulher que lhe pediu dinheiro para comer

la dizia que sofria de violência doméstica e que chegou a ser violada pelo ex-companheiro e que dessa violação resultou um bebé. Ela está grávida agora... eu acho, de sete meses", começou por contar, mostrando que na altura ficou mesmo muito sensibilizada com a situação.



"Ela ganhou coragem para fugir e foi para um quarto alugado pela Santa Casa da Misericórdia, de onde tinha que sair até dia 30. Ela disse-me tinha muito medo de não ter todas as condiçoes quando o bebé nascesse e a segurança social lhe retirasse o bebé. Eu seria incapaz de virar as costas a esta história".



Foi então que Mel quis conhecer melhor a mulher, que se identificava como Dulce. "Perguntei se podiamos fazer uma videochamada para eu a conhecer um bocadinho melhor. Fizemos a videochamada (eu esteve sempre sentada por isso eu não vi a barriga) e eu tive empatia por ela e pela história dela".



A maquilhadora meteu mão à obra para começar a ajudar. "Criei um grupo de Whatsapp com toda a minha família e numa semana as minhas irmãs conseguiram arranjar todo o enxoval para o bebé: carrinho, berço, banheira, e eu ia dar tudo o que era da Penélope".



No entanto, a história começou a ganhar outros contornou. No fim-de-semana, Dulce enviou uma mensagem a Mel. "Ela dizia: 'Há dois dias que não como, só bebo água, estou desesperada, já não sinto o meu filho mexer'. Eu disse-lhe que fazia uma transferência por MB Way para ela poder comer, mas o MB Way dela não estava a funcionar. Então ela disse que o MB Way tem a opção de gerar um código e eu escolho um montante máximo autorizado e ela vai a um multibanco e pode levantar. Mas eu não fiquei confortável com a situação e não fiz. Mais tarde, ela mandou outra mensagem a dizer que o MB Way já estava a funcionar e eu transferi o dinheiro".



Depois, Dulce voltou a contactar a maquilhadora, dizendo-lhe que tinha arranjado um apartamento para se mudar, no entanto, precisava de mil euros e não tinha. Nesse sentido, pediu para Mel fazer um peditório em seu nome, mas a namorada de Diogo Piçarra recusou. "Eu disse-lhe:

Ela rouba as pessoas, é uma criminosa. Ela estava-me a roubar a mim. Já roubou um carro, já arredou casas de férias que não existiam...".

